Elneny'den derbi hakemlerine sitem: 'VAR'a rağmen...'

Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny, özel açıklamalarda bulundu. Eski takımı Arsenal'da birlikte forma giydiği Mesut Özil hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Elneny, derbi hakemlerinin VAR'a rağmen hata yapmalarını ise kabul edemediğini söyledi.

"Bu sezona çok kötü başladık ama şampiyon olarak bitireceğiz"

Sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kiralanan ve Atiba ile birlikte ön liberoda Beşiktaş'ın vazgeçilmezlerinden olan Mohamed Elneny, Antalya kampında SABAH Spor'dan Ogün Şahinoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Belek'te hırsıyla ön plana çıkan, idmanların ardından da antrenör eşliğinde bireysel olarak çalışan 27 yaşındaki Mısırlı yıldız, hakkındaki bilinmeyenleri ve hedeflerini anlattı…

TÜRKİYE ve Avrupa'dan başka takımlardan da teklif aldım ama Beşiktaş'ı seçtim. Bunun nedeni, başarıya aç bir kulüp olmasıydı. Beşiktaş topa hükmeden, hücum düşünen bir takım. Benim istediğim de bu.

BAŞLANGIÇTA ciddi zorluklar yaşadık. Ligde çok puan kaybettik, Avrupa'ya istediğimiz gibi başlamadık ancak bunlar normaldi. Takıma katılan birçok yeni oyuncu oldu, teknik direktörümüz de yeniydi. Hocamızın bize nasıl bir oyun oynatmak istediğini anlamak ve uyum sağlamak zaman aldı.

VODAFONE Park atmosferi ve taraftarı muhteşem. Hem biz oyuncular hem de teknik ekip çok büyük emek vererek ter akıtıyor bu iş için. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız.

ATİBA çok yetenekli, akıllı, sürekli topu isteyen ve oyun içinde saklanmayan bir oyuncu. Onunla iyi bir birlikteliğimiz var. Benim de Atiba'nın da takıma katkıları var ama bu sadece ikimizin değil takımın elde ettiği bir şey.

BANA TÜRKİYE VE BEŞİKTAŞ'I ANLATTI

BEN Arsenal'e ilk gittiğim ve Mesut Özil ile tanıştığım zaman çok şaşırmıştım. Mesut daha önce Real Madrid forması giydiği için kibirli ve burnu havada davranacağını düşünüyordum. Ama herkese karşı nazik ve çok saygılıdır. Kendini asla kulübün üstünde görmez. Bugün öyle oyuncular var ki Premier Lig'in orta sıra takımlarında oynamıştır, o kadar kibirli olurlar ki onlarla konuşamazsınız bile. Mesut çok farklı biri, hiçbir zaman öyle davranmadı. Bu anlamda Mesut beni ve takım arkadaşlarımı çok şaşırtmıştı. Mesut ile abi-kardeş ilişkimiz var. Türkiye'ye gelmeden önce her şeyi sorabildiğim biriydi. Ona Beşiktaş'ı sordum, transferi danıştım.

VAR'IN OLDUĞU YERDE NASIL HATA YAPARLAR!

LİGİN ilk yarısında çok fazla hakem kararları konuşuldu. Bu seviyeye gelmiş hakemlerin baskıya maruz kalmaksızın doğru kararları vermesi gerekiyor. VAR sisteminin olduğu bir yerde tartışmalı karar olmaz. Hatta bana göre Fenerbahçe maçında net olan penaltı ve kırmızı kartlık pozisyonlarda siz o sistemi kullanmıyorsanız kendinizi zor durumda bırakırsınız. Bunu nasıl yaparlar anlamıyorum. Orada vereceğiniz bir karar maçın bütün gidişatını değiştirebilir. Hakemlerin konsantrasyon sağlaması noktasında daha dikkatli olmaları gerekiyor.

MOHAMED ELNENY İLE KISA KISA

İdolün: Annem Hayalin: Oğlumla aynı anda sahada futbol oynamak Kitap: Kur'an-ı Kerim Yemek: Hint mutfağı Müzik: Pek dinlemiyorum Film: Karate Kid Neyi özlüyorsun: Annemi Çocukluk hayalin: Büyük takımlarda futbolcu olmak Hobin: Çocuklarla oynamak En etkilendiği stat: Camp Nou.

DİABY'Yİ DE KEVİN'I DA YENERİM!

Saha dışında çok sessiz, sakin birisiyim. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Çok fazla dışarıya çıktığımı söyleyemem, zaten çok yoğun antrenman ve maç programı oluyor. Geri kalan zamanımı evde değerlendiriyorum. Sık sık PlayStation oynuyorum, PlayStation'da Diaby'yi de Kevin'ı (N'Koudou) da yenebilirim. İstanbul'a dönüşte Kevin ile bir maç yapacağız ve büyük ihtimalle ben kazanacağım. Aslında bundan eminim.

TEK DÜŞÜNCEM BEŞİKTAŞ

Şu anda tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. Gelecek ne getirir kestiremiyorum ama bütün konsantrasyonumu buraya verdim. Gelecek sezon ne yapacağımla ilgili fazla konuşmama noktasında kesin bir karar aldım.