Elneny Kartal'a kaldı

AKŞAM

ARSENAL’DE Teknik Direktör Unai Emery’nin şans vermediği Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny’nin Beşiktaş’a yakın olduğu bildirildi. İngiliz basını yıldız oyuncunun 2016 yılında İsviçre takımı Basel’den, Arsenal’e geçtiğini ancak bekleneni veremediğini belirtti. Son dönemde oyuncuyla Türkiye’den 3 kulübün de ilgilendiği hatırlatılan haberde, “Arsenal’e 11 milyon 250 bin Pound karşılığı gelen Elneny’de Beşiktaş hâlâ devrede. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ise oyuncuyla ilgisini kestiği belirtiliyor” denildi.

GİDERSE KAHRAMAN OLABİLRİLER

Premier Lig’de 46 karşılaşmaya çıkan ve hiç golü bulunmayan Mohamed Elneny’nin sadece 3 asist yaptığına dikkat çekilen haberde, Hocası Emery’nin onunla ilgili şu sözlerine de yer verildi: Onlarla defalarca konuştum. Oynayabilecekleri bir takıma gitmelerini söyledim. Onlar büyük oyuncular ve kapasitelerini ancak bu şekilde gösterebilirler. Burada oynayamıyorlar ama başka takımlarda kahraman olabilirler.