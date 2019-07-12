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Eljif Elmas'ı çok istiyoruz

Eljif Elmas'ı çok istiyoruz

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis: Eljif Elmas’ın transferini çok önemsiyoruz, bunu inkar etmiyoruz.

F.BAHÇE’NİN genç yıldızı Eljif Elmas’ın satışı konusunda Napoli’yle görüşmeler olumlu ilerliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marizo, tarafl arın imza atmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Ancak Fransız ekibi Marsilya’nın Elmas için Fenerbahçe’ye 5-7 milyon euro arasında nakit ve Luiz Gustavo’yu önerdiği bildirildi. Gustavo, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın çok istediği oyuncuların başında geliyor. 

SATIŞ GEREKİYOR

Napoli Başkanı De Laurentiis, Eljif Elmas’ı transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğine dikkat çekti: Eljif Elmas’ın transferini çok önemsiyoruz, bunu da inkar etmiyoruz. Bu transfer görüşmesinde ileri seviyeye geçtik. Ancak kadromuz çok geniş ve daha da kalabalıklaşmasını önlemek için satış yapmamız gerekiyor

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