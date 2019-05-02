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Elmas için Kalinic

Elmas için Kalinic

İTALYAN basınının Eljif Elmas’a ilgisi devam ediyor.

AKŞAM

Uzun süredir Lazio, Fiorentina, Tottenham’ın Eljif için kapıştığını yazan İtalyanlar, Sevilla’dan sonra bir başka İspanyol ekibi Atletico Madrid’in de devreye girdiğini iddia etti. Eljif için Atletico Madrid, takas önerisinde bulunacak. Sezon başında 14 milyon euroya Milan’dan alınan ve bekleneni veremeyen Kalinic, Eljif’e karşılık sunulacak.

FORVET İHTİYACINI BİLİYORLAR

Fenerbahçe, mutlak santrfor takviyesi yapacak. Kalinic’ten faydalanamayan Madrid ekibi, bu kozu oynayacak. Sarı-Lacivertliler’in Eljif hakkındaki tasarrufu net değil. F.Bahçe’nin bu takasta, bir miktar para talep etmesi de bekleniyor.

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