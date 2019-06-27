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Eljif'e 17 artı Janssen

Eljif'e 17 artı Janssen

Tottenham Hotspur, Eljif Elmas için 17 milyon euro ve Vincent Janssen’in tapusunu öneriyor.

AKŞAM

THE Guardian’dan çok önemli bir iddia geldi. Uzun süredir Tottenham’a gideceği konuşulan Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon euro ve sözleşmesi 2020’de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen’in bonservisinin teklif edileceği öne sürüldü. Premier Lig’de ve Devler Ligi’nde bu kez kupayı kaldırmayı kafasına kolan İngiliz ekibi, kadrosunda büyük reform yapacak. 2017-18 sezonunun başında, Tottenham’dan Fenerbahçe’ye kiralık gelen Janssen, sakatlıkla boğuşsa da gösterdiği performansla taraftarın ve camianın beğenisini toplamıştı. Janssen, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyebilir.

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