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  3. Eljif, Volkan Demirel, Frey ve Mehmet Topal Erzurumspor maçında yok

Eljif, Volkan Demirel, Frey ve Mehmet Topal Erzurumspor maçında yok

Eljif, Volkan Demirel, Frey ve Mehmet Topal Erzurumspor maçında yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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