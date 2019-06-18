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  3. Eljif Elmas'ın Atletico Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe takasta Nikola Kalinic'i alacak

Eljif Elmas'ın Atletico Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe takasta Nikola Kalinic'i alacak

Eljif Elmas'ın Atletico Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe takasta Nikola Kalinic'i alacak

Fenerbahçe, golcü arayışında sonuç alamadı. Atletico Madrid’in Eljif Elmas transferinde önerdiği Nikola Kalinic, Sarı- Lacivertliler için en ciddi aday oldu.

Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe ile 14 milyon Euro’ya el sıkıştı. İspanyol ekibi, teklifin içine Nikola Kalinic’i de ekledi.

Golcü arayışındaki Sarı- Lacivertliler, Hırvat yıldız konusunda çekimser kalıp diğer adaylara yönelmişti. Ancak temas kurulan forvetlerde beklenen ilerleme kaydedilemedi.

Yönetim, Ersun Yanal’ın, “Katkı sağlayabilir” şeklinde görüş bildirdiği Kalinic’i ciddi olarak düşünmeye başladı.

Max Kruse ve Aleksandar Mitrovic konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazsa, Atletico’nun 31 yaşındaki golcüsünün kiralanması için girişimler başlayacak. Fenerbahçe, Eljif Elmas sayesinde hem kasasına 14 milyon Euro koymuş olacak hem de Hırvatistan Milli Takımı’nın golcüsünü kadrosuna katacak.

(Fanatik)

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