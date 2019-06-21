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Eljif Elmas'a çılgın teklif

Eljif Elmas'a çılgın teklif

Eljif Elmas için bir teklif de Tottenham’dan geldi. İngiliz kulübünün 19 milyon Euro+Janssen’i önerdiği iddia edildi. Eljif için daha önce A.Madrid ile Sevilla kulüpleri de takas + para karşılığında yaklaşık 23 milyon Euro civarında teklif sunmuştu.

Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için son teklif Tottenham'dan geldi. İngiliz temsilcisi Eljif Elmas için, 19 milyon Euro ve Janssen'ni önerdi.

TEKLİFLER BİTMİYOR

Fenerbahçe en kısa sürede cevabını Tottenham'a litecek. Eljif için daha önce A.Madrid ile Sevilla kulüpleri de takas + para karşılığında yaklaşık 23 milyon Euro civarında teklif sunmuştu.

(Takvim)

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