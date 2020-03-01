  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 09:33
  • |
  • 01 Mart 2020 Pazar 09:50

Eljif Elmas süre aldı, Napoli sahasında sürprize izin vermedi

Eljif Elmas süre aldı, Napoli sahasında sürprize izin vermedi

Paylaş

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Napoli, sahasında Torino'yu 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Napoli ile Torino karşı karşıya geldi.

San Paolo'da oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada Manolas'ın 19. dakikadaki golüyle öne geçen Napoali ilk yarıyı önde kapattı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Di Lorenzo farkı ikiye çıkardı. 90+1. dakikada Edera Torino'nun golünü kaydetti ancak bu gol maçın galibini değiştirmedi.

Bu sonucun ardından Napoli 39 puana yükselerek üst sıralardan kopmama mücadelesini sürdürdü. Torino ise 27 puanda kaldı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas süre aldı. Genç yıldız, 84. dakikada Politano yerine oyuna girerken, gole katkı sağlayamadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başakşehir - Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

title

Oğuzhan Özyakup PSV maçında sahalara dönüyor

title

Galatasaray yönetiminden şampiyonluk kararı! 5.5 milyon Euro...

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Hedef 8'de 8
Hedef 8'de 8

Hedef 8'de 8

Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.

'Boateng kalsın'
'Boateng kalsın'

'Boateng kalsın'

GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.

Kartal Sergen'le kanatlandı
Kartal Sergen'le kanatlandı

Kartal Sergen'le kanatlandı

Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.

Helal sana Toprak
Helal sana Toprak

Helal sana Toprak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.

Ülker Stadı kırmızı
Ülker Stadı kırmızı

Ülker Stadı kırmızı

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nu İdlib’de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Gelirler şehitlere
Gelirler şehitlere

Gelirler şehitlere

ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.

Yanal yanlıştan döndü
Yanal yanlıştan döndü

Yanal yanlıştan döndü

Ersun Yanal, yaptığı yanlıştan geri döndü... Jailson’un yerine stoperde Falette’i oynattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.