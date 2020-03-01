Eljif Elmas süre aldı, Napoli sahasında sürprize izin vermedi

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Napoli ile Torino karşı karşıya geldi.
San Paolo'da oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.
Karşılaşmada Manolas'ın 19. dakikadaki golüyle öne geçen Napoali ilk yarıyı önde kapattı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Di Lorenzo farkı ikiye çıkardı. 90+1. dakikada Edera Torino'nun golünü kaydetti ancak bu gol maçın galibini değiştirmedi.
Bu sonucun ardından Napoli 39 puana yükselerek üst sıralardan kopmama mücadelesini sürdürdü. Torino ise 27 puanda kaldı.
Mücadelede Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas süre aldı. Genç yıldız, 84. dakikada Politano yerine oyuna girerken, gole katkı sağlayamadı.
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