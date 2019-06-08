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08 Haziran 2019 Cumartesi 16:39 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:39

Eljif Elmas için İstanbul'a geliyorlar!

Eljif Elmas için İstanbul'a geliyorlar!

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas için Atletico Madridli yetkililerin gelecek hafta İstanbul'a gelmesi beklenilirken, İnter de bir sürprize imza atabilir.

Yaz transfer döneminin en hareketli kulübü olması beklenen Fenerbahçe, aynı zamanda genç yeteneklereni de pazarlayacak.

Eljif Elmas için yapılan transfer spekülasyonları şimdi tek tek gerçekleşme evresine girmiş durumda.

Eljif'i en çok isteyen takımların başında olan ve 12 milyon Euro nakit ile birlikte 1 oyuncusunu bedava kiralama teklifi yapacağı iddia edilen Atletico Madrid, önümüzdeki hafta temsilcilerini İstanbul'a göndermesi bekleniyor.

INTER PUSUDA BEKLİYOR

Eljif'i en ciddi şekilde isteyen kulüplerden birisi de İtalyan devi Inter. İtalyan yöneticilerin de Eljif için İstanbul'a gelmesi an meselesi. Fener yönetimi işi şu anda ağırdan alıyor. Ancak fiyat 15 milyon Euro'yu geçerse satışa onay çıkabilir.

DEĞERİ DAHA DA YÜKSELEBİLİR!

Fener yönetimi Eljif'in değerinin artacağını düşünüyor. Bu yüzden satış işlemi seneye kalabilir.

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