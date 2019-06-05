Eljero Elia bombası! 'Mutlaka alalım'

BEŞİKTAŞ’IN yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’dan, eski öğrencisi Eljero Elia’ya kanca... Tecrübeli teknik adamın, Başakşehir’de birçok maçta görev verdiği Hollandalı yıldızı Beşiktaş’ta görmek istediği ve yönetime de “Mutlaka transfer edilmeli” dediği öğrenildi. Başakşehir ile Siyah-Beyazlı kulüp arasındaki sıcak ilişkiler transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltirken, bayramdan sonra iki tarafın masaya oturacağı bildirildi. 32 yaşındaki Elia, geride kalan sezon 21 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistle oynadı.

(Star)