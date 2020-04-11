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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 12:35
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 12:35

Elia bonservissiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutuyor! Karar Sergen Yalçın'da...

Elia bonservissiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutuyor! Karar Sergen Yalçın'da...

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Başakşehir'den ayrılacak olan Elia, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi. Yönetim ise bu transfer için süre istedi.

Futbolda koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi.

Sezon sonu Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK

Beşiktaş yönetimi, Elia'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

"DOLU STATTA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.

AVCI DA ONU İSTEMİŞTİ

Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör Abdullah Avcı da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.

(Milliyet)

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