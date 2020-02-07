Elazığ'a konteyner salonlar

Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Elazığ’da gençlere, ailelere moral vermek için güzel çalışmalar yürütüyoruz. Konteyner kentte gençlerin aktivite yapabileceği alanlar açacağız. Elazığ’ı terk etme gibi bir niyet yok.”

AKŞAM / Yeldağ GÖKDAĞ

ELAZIĞ’DAKİ depremzedeler için konteyner kent kurmaya hazırlanan hükumetten önemli bir adım daha geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulacak konteyner kent için, depremzedelerin sosyalleşebileceği ve fiziksel aktivitede bulunabileceği konteyner spor ve salonları da kuracak. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bu konuda AKŞAM’ın sorularını yanıtladı, şu müjdeleri verdi: “Genel müdürlerimiz sürekli Elazığ’da. Gençlere, ailelere moral motivasyon için güzel çalışmalar yürütüyoruz. Uzmanlar eşliğinde gençlerimize sosyal psikolojik destek sağlıyoruz. Eğilimlerine yönelik çalışmalar düşünüyoruz. Geniş kapsamlı ve önemli çalışmalar yapacağız.

YURTLARIMIZDA HASAR YOK

Hatta konteyner kentte gençlerin aktivite yapacağı sistemler kuracağız. Konteyner kentin teslim edilmesinin ardından, hemen biz de bu aktivite konteynerlerini açacağız. Gençler orada, gençlik merkezlerimizdeki gibi kültürel, sanatsal ve diğer her alanda spor ve aktivite yapabilecekler. Asla kendilerini yalnız bırakmayacağız. Gençlerin Elazığ’ı terk edelim gibi bir hisleri yok. Ben orada bulunduğum sürede, yurtlarımızı ziyaret ettim. Yurtlarımızın durumu gayet iyi. Kötü hasar yok, sıva çatlaklarını gideriyoruz.” AFAD, şehire 2 bin 490 konteynerden oluşan 4 konteyner kent kurmak için çalışıyor.