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Ekuban, takımdan ayrı koşulara başladı

Ekuban, takımdan ayrı koşulara başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Uzun süredir sakatlığı devam eden Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, antrenmana katılmadı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sağ dizinden sakatlandıktan sonra idmanlara çıkamayan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın ise takımdan ayrı koşulara başladığı öğrenildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda taktik çalışma yaptığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

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