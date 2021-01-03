Eksik Kartal zafer arıyor

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, bugün Kayseri deplasmanına çıkacak. Siyah-Beyazlılar’da Aboubakar, Ljajic, Gökhan Töre ve Ghezzal, kadroya dahil edilmedi.
Ghezzal’ın bu maça yetişmesi bekleniyordu ancak olmadıH. Josef ise arkadaşlarına katıldı. 3’er sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, bugün de kart görürse, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.
HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ
SAAT: 19.00
STAT: Kadir Has
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Fırat Aydınus
'Topu dağıtma zahmetinde bile bulunmadılar'
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı. Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen futbolcuyu canlı yayında açıkladı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan beraberlik moralleri alt üst ederken maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao'nun 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, taraftarın sosyal medyada sabrını taşıran olay oldu. Kolombiyalı müzmin sakat, Twitter'da "Trending Topics" (TT) listesine girdi.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.