Eksik Kartal zafer arıyor

AKŞAM

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, bugün Kayseri deplasmanına çıkacak. Siyah-Beyazlılar’da Aboubakar, Ljajic, Gökhan Töre ve Ghezzal, kadroya dahil edilmedi.

Ghezzal’ın bu maça yetişmesi bekleniyordu ancak olmadıH. Josef ise arkadaşlarına katıldı. 3’er sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, bugün de kart görürse, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ



SAAT: 19.00

STAT: Kadir Has

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Fırat Aydınus

