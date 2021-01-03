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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 08:00
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Eksik Kartal zafer arıyor

Eksik Kartal zafer arıyor

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AKŞAM

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, bugün Kayseri deplasmanına çıkacak. Siyah-Beyazlılar’da Aboubakar, Ljajic, Gökhan Töre ve Ghezzal, kadroya dahil edilmedi.

Ghezzal’ın bu maça yetişmesi bekleniyordu ancak olmadıH. Josef ise arkadaşlarına katıldı. 3’er sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, bugün de kart görürse, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 19.00

STAT: Kadir Has

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Fırat Aydınus

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