AKŞAM

SAKATLIKLAR, formsuzluklar, soygun olayı ve daha bir sürü problemle boğuşan Mesut Özil, Arsenal’de eski günlerine dönüyor. M.United karşısında Nicolas Pepe ve Papastathopulos’un golleriyle 2-0 kazanan Arsenal’de, Türk yıldız Mesut’un performansı büyük övgü aldı. İngiliz gazeteleri, “Efsane geri döndü” başlıkları atarken, Mesut spor otoriteleri tarafından maçın en başarılı ve yararlı isimlerinden biri olarak gösterildi. Maç boyunca 11.28 km koşan Mesut, Arsenal’in Lucas Torreira’dan sonra en çok mesafe kat eden ismi oldu.

HOCASI SARILARAK KUTLADI

Maç sonunda tribünler Mesut’un performansını ayakta alkışlarken, tecrübeli oyuncu da kameralara ‘yumruk’ hareketi yaparak sevincini gösterdi. Mesut sosyal medya hesabından da “Harika bir gece. Yeni yılınız kutlu olsun” diyerek Arsenal taraftarına mesaj yolladı. Yeni Teknik Direktörü Arteta, “Takımı Mesut Özil’e göre şekillendireceğini” vurgularken, geldiği günden beri Türk yıldızın üzerine titriyordu. Mesut Özil de hocasının güvenini boşa çıkarmadığını gösterdi, maç sonunda Arteta ona sarılarak kutladı.

18 AYDIR İLK KEZ GÜLDÜ

İNGİLİZ futbolunun efsane isimlerinden Ferdinand, Mesut Özil’in performansını şöyle değerlendirdi: “Yeni teknik direktörün yönetiminde çok mutlu görünüyor. İlk kez 18 ay sonra böyle gülümsediğini gördüm. Bunun sebebi çalışmaktan zevk alması. Çünkü bilinç altında bir menajere inanmadığınızda performansınızdan uzaklaşırsınız.”

ARTETA: AFERiN!

MESUT Özil’i karşılaşma sonrasında ilk kutlayan kişilerden biri hocası Arteta oldu. Önce çak yapan, sonra da Türk yıldıza sıkı sıkı sarılan Arteta’nın, “Aferin güzel oynadın” sözleri kameralara yansıdı

SAVASCI KOLASiNAC

LONDRA’DAKİ gasp girişiminde Mesut ile eşi Amine’yi koruyan ve bıçaklı saldırganlara karşı yumruğuyla karşı koyan Kolasinac da M.United maçının en iyilerindendi. Emery döneminde Mesut Özil gibi o da şans bulamıyordu. Yeni teknik adam Arteta onu da, “Harika bir iş çıkardı” diye övdü. Arteta, “Oynamaya hazır değildi. Bana geldi ve ‘Patron oynamamı istiyorsan, oynayabilirim’ dedi. Ben de oynatmaya karar verdim. Çok çaba gösterdi. Harika bir performansı vardı” diye konuştu