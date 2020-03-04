Efe Kansız Galatasaray'a transfer oldu

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Galatasaray yönetiminden tarihi karar! Galatasaray yönetiminden tarihi karar! 2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'da transfer! İmzayı attı Galatasaray'da transfer! İmzayı attı TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray... Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray... Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.