Eduardo Berizzo 3 aylık maaşının yarısını feda etti

Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Berizzo ve teknik ekibin salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemlerden dolayı 3 aylık maaşlarının yüzde 50'sinin kesilmesini kabul ettiği duyuruldu.
50 yaşındaki Arjantinli Berizzo, daha önce İspanya'nın Athletic Bilbao, Sevilla ve Celta Vigo takımlarını çalıştırmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.
İngiliz basını, Liverpool'un Uğurcan Çakır transferinden vazgeçmediğini ve başarılı kalecinin gelecek sezon Kırmızılar'ın formasını giyeceğini yazdı.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Beşiktaş'ın devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oldu. Hollanda'da sezonun iptal edilmesiyle siyah-beyazlı takıma dönecek olan milli futbolcu, corona virüsü nedeniyle zor durumda olan siyah-beyazlı kulübün indirim teklifini kabul etti.
Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasının uzatılmasını hedefliyor. Cim-Bom, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 senelik sözleşmenin süresinin artırılması için çalışmalara başladı. Revize konusu masaya yatırıldı. Mevcut sürenin 2 katı bekleniyor.
Galatasaray'ın Radamel Falcao ile yollarını ayırıp Mario Mandzukic'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, “Henüz bizimle resmi bir temas olmadı” derken Hırvatistan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ivica Olic ise tecrübeli forvete “Ne işi var Katar'da? Galatasaray gibi tutkulu takımları düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.