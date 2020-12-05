Edirnespor Başkanı Savaş Üner, koronavirüse yakalandı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üner'in karantina sürecinin başladığı belirtildi.
Açıklamada, "Edirne Belediye Meclis Üyesi, Edirne Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve kulübümüzün başkanı Savaş Üner'in Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Değerli başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi sportif direktör Emre Belözoğlu dümene geçti. Belözoğlu, tesislerde futbolcularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı.
Yaz ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönme hazırlığında.
Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.
Çaykur Rize maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne'deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim'in son uyarısıyla kendine geldi.
Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Hatayspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Senegalli forvet Dame Diop'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.