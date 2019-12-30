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  3. Edinson Cavani'yle bir türlü anlaşamayan Atletico Madrid, 5 aday daha belirledi

Edinson Cavani'yle bir türlü anlaşamayan Atletico Madrid, 5 aday daha belirledi

Edinson Cavani'yle bir türlü anlaşamayan Atletico Madrid, 5 aday daha belirledi

Edinson Cavani ile görüşmelerini sürdüren Atletico Madrid Alcacer, Bakambu, Mertens gibi yıldızlarla ilgileniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

PSG’den ayrılmak için gün sayan ve Atletico Madrid’le masaya oturan Edinson Cavani’ye olan ilginin her geçen gün çoğalması Uruguaylı yıldızın aklını karıştırmış durumda.

Diego Costa’dan beklenen verimi alamayan ve tecrübeli golcüyü transfer etmek için Edinson Cavani’yle görüşmelerini sürdürmesine rağmen tecrübeli futbolcunun işini bitiremeyen Atletico Madrid’in 5 yıldız golcüyü gündemine aldığı öğrenilirken, bu isimler arasında eski Bursasporlu santrafor Cedric Bakambu’nun da olması dikkat çekti. Dün Haaland’la anlaşmaya varan ve Paco Alcacer’e yol veren B.Dortmund’da tecrübeli İspanyol satış listesine konulurken, Diego Simeone’nin 26 yaşındaki futbolcuya son derece sıcak baktığı ifade edildi.

İşte Atletico Madrid’in listesinde olan 5 yıldız forvet:

1- Cedric Bakambu

2- Piatek

3- Alcacer

4- Cutrone

5- Mertens


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