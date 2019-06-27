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  3. Edin Visca, Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu: Sonra bakacağız

Edin Visca, Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu: Sonra bakacağız

Edin Visca, Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu: Sonra bakacağız

Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Edin Visca, Sarı-Lacivertlilerle ilgili soruya ilk kez cevap verdi.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı soruldu.

Singapur'da tatil yapan Bosnalı oyuncu, Fenerbahçe iddiaları sorulunca, "Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yorucu bir sezonun ardından tatildeyim. Biraz kafamı dinleyeceğim ve sonra ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR 10 TEMMUZ'DAN SONRA

10 Temmuz'a kadar tatiline devam edecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, geleceği ile ilgili kararını sonrasında vereceği bildirildi.

2011'den bu yana Başakşehir forması giyen ve geçen sezon ligde 13 gol ve 14 asistle yıldızlaşan ve asist kralı olan 29 yaşındaki oyuncu, bu yaz ayrılmaya sıcak baktığını açıklamış ancak Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ yıldızını bırakmayacağını açıklamıştı.

(Sporx)

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