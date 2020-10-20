Eddie Newton'a Fenerbahçe kredisi

İlk 5 hafta sadece 5 puan toplayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Eddie Newton’un kaderi Fenerbahçe maçına bağlı.
Bordo-Mavili Yönetim, Fenerbahçe maçında kötü bir sonuç olursa İngiliz teknik adamla yolları ayırmayı düşünüyor. Yönetim, listenin ilk sırasına Abdullah Avcı’yı yazmış durumda. Newton ise Fenerbahçe maçına ideal bir kadro ile çıkmanın hesaplarını yapıyor.
NWAKAEME SEVİNCİ
Bu arada sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosunda olmayan Nwakaeme’in idmanda takımla birlikte çalışması camiayı sevindirdi. 31 yaşındaki başarılı oyuncu, Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Son durağı Atatürk Olimpiyat Stadı olan muhteşem futbol resitali bugün start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde perde bugün açılıyor... 32 takım en büyük olmak için mücadele edecek. Devler arenasındaki takımların toplam kadro değeri ise 14 milyar euro...
Fenerbahçe'de sezona yapılan iyi başlangıç yüzleri güldürdü.
Trabzonspor'da yönetimin aldığı karara göre, Eddie Newton'un bordo-mavili kulüpteki geleceği Fenerbahçe maçından alacağı sonuca göre belli olacak.
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