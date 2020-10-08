Eddie Newton: Zor bir sezon

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, basınla buluştu, şu mesajları verdi: “Trabzonspor’da rüyamı yaşıyorum. Bütçeye bağlı kalarak Başkanımız ve yöneticilerimiz iyi transferler yaptılar. Farklı tarzlar denemeye çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da harika bir iş çıkarıyor. Flavio, ilk kırmızı kart gördüğü maçtan sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. İkinci kırmızı kart zaten haksız. Zor bir sezon olacak. İşimiz zor ama bu taraftarı, takımı ve baskıyı seviyorum. Çünkü bu baskı sizi motive eder. Trabzon’da AVM’de bir taraftarla fotoğraf çektirdim. Bana hangi oyuncuları, hangi taktikle oynatmam gerektiğini anlatmaya başladı. Trabzon’da herkesin futboldan anladığını anlatmışlardı ama ilk kez böyle bir olay yaşadım.”
Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.
Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.