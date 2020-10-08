Eddie Newton: Zor bir sezon

AKŞAM

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum. Oldukça zor bir sezon olacak. Flavio'nun kırmızı kartı bence haksız." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, basınla buluştu, şu mesajları verdi: “Trabzonspor’da rüyamı yaşıyorum. Bütçeye bağlı kalarak Başkanımız ve yöneticilerimiz iyi transferler yaptılar. Farklı tarzlar denemeye çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da harika bir iş çıkarıyor. Flavio, ilk kırmızı kart gördüğü maçtan sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. İkinci kırmızı kart zaten haksız. Zor bir sezon olacak. İşimiz zor ama bu taraftarı, takımı ve baskıyı seviyorum. Çünkü bu baskı sizi motive eder. Trabzon’da AVM’de bir taraftarla fotoğraf çektirdim. Bana hangi oyuncuları, hangi taktikle oynatmam gerektiğini anlatmaya başladı. Trabzon’da herkesin futboldan anladığını anlatmışlardı ama ilk kez böyle bir olay yaşadım.”

