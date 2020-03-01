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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 17:15
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  • 01 Mart 2020 Pazar 17:15

Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi

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CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde önümüzdeki hafta içinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in maçları İtalya’da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Dünya genelinde birçok insanın sağlığını tehdit ederek hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs, voleybolu da etkiledi. Önümüzdeki hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, İtalya’da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’na (CEV) maçların ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, kulüplere yaptığı yazılı açıklama ile 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA ile 5 Mart Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının koronavirüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

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