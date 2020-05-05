Dybala: 'Çalışabilmem için sahaya çıkmam gerekiyor'

Paulo Dybala, koronavirüs karantinası döneminde sadece formda kalmaya çalıştığını, gerçekten çalışabilmek için sahaya çıkmaktan başka bir yolun olmadığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan ve üst üste testleri hala pozitif çıkmaya devam eden Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala evinde geçirdiği sürede futbola duyduğu özlemi anlattı.

Futbolu çok fazla özlediğini ancak gerçek bir antrenman yapmak için arkadaşlarıyla bir arada olmak zorunda hissettiğini söyleyen Dybala, "Arkadaşlarımı görmem ve topa dokunmam gerekiyor. Kramponlarımı giyip koşmam, gol atmam gerekiyor. Evde de topla oynuyorum ama aynı şey değil. Bir tutkun olduğunda onun uğrunda her şeyi yapabiliyor insan. Şimdilik sadece formda kalmaya ve psikolojij olarak rahatlamaya çalışabiliyorum" diye konuştu.

"YOGAYI KEŞFETTİM"

Formda kalmaya çalıştığını anlatan Dybala bu dönemde yogayı keşfettiğini ve kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Evde çok uzun süre tecrit altında kalmak yeni şeyler keşfetmemi sağladı. Mesela yoga yapmaya başladım ve bana çok yardımcı olduğunu fark ettim" sözlerini kullandı.

Bir diğer keşfettiği şeyin Portekizce olduğunu söyleyen Dybala, takım arkadaşları Douglas Costa, Alex Sandro ve Danilo sayesinde Portekizcesini geliştirdiğini söylerken Ronaldo ve Cancelo ile de pratik yaptığını belirtti.

Paulo Dybala koronavirüs taşıdığını öğrendiğinden bu yana yaptırdığı 6 testten 4'ü pozitif çıkmıştı. Yıldız isim semptomları taşımadığını ve kendisini iyi hissetmesine rağmen testlerin pozitif çıktığını belirterek tedavisinin takviye ilaçlarla devam ettiğini belirtti.

(Sporx)