Durumu kritik... Maradona, beyin ameliyatına giriyor

Dünya futbolunun yaşayan ismi Arjantinli Diego Armando Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil olarak Türkiye saati ile 02:00'de ameliyat olacak.
60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi. Ancak Maradona'nın beynin damarında pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.
Maradona'nın hayranları, efsane isimden haber alır almaz hastane önüne akın etti ve Arjantinli isme destek verdi.
Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı.
Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.
En son 30 Ekim'de oynanan Gimnasia y Esgrima ile Patronato arasındaki maçı takip eden Arjantinli efsane, böyle görüntülenmişti.
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