Durdurulamıyor!

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Trabzonspor’un Norveçli forveti Konyaspor’a da golünü attı. Harika bir performans sergileyen yıldız golcü toplamda 13. golünü kaydetmiş oldu...
AKŞAM
SÖRLOTH Konya’ya da golünü attı. Maçın 38. dakikasında Nwakaeme’nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Norveçli oyuncu Sörloth güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Bordo-Mavililer bu golle 1-0 öne geçerken Sörloth ligdeki 10, toplamda 13. golünü kaydetmiş oldu. Trabzon, başarılı golcüyü C.Palace’den iki yıllığına kiralamıştı. Sörloth, 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.