Durdurulamıyor!

AKŞAM

SÖRLOTH Konya’ya da golünü attı. Maçın 38. dakikasında Nwakaeme’nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Norveçli oyuncu Sörloth güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Bordo-Mavililer bu golle 1-0 öne geçerken Sörloth ligdeki 10, toplamda 13. golünü kaydetmiş oldu. Trabzon, başarılı golcüyü C.Palace’den iki yıllığına kiralamıştı. Sörloth, 2020-21 sezonunda resmi maçların yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.