Dünyayı dar edelim! Türkiye-Fransa muhtemel 11'ler

AKŞAM

ŞENOL Güneş ile çıktığı iki maçı da kazanan A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında bu akşam Konya’da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçında Arnavutluk’u deplasmanda 2-0, ikinci maçında Moldova’yı evinde 4-0 mağlup etmişti. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova’yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda’yı sahasında 4-0 yenmişti. 6’şar puanları bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Kazanırsak hem Dünya Şampiyonu apoletli Fransa’yı yenmenin büyük gururunu yaşayacağız hem de grupta lider duruma geçeceğiz. Ancak 1 puan bile Türkiye için önemli bir avantaj getirebilir. 75 Fransız gazetecinin izleyeceği karşılaşmaya dünya basınının da büyük ilgisi var.

571’iNCi RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Fransa karşılaşmasıyla birlikte 571. maçına çıkacak. Geride kalan maçlarda milliler, rakipleri karşısında 216 galibiyet alırken, 221 kez de mağlup oldu. 133 defa berabere kalan milliler, 243’ü deplasmanda, 247’si evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere, toplam 751 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesini 820 gole kapatamadı.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Yusuf, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Ndombele, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud