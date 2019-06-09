Dünyaca ünlü orta sahayı Fenerbahçe'ye teklif ettiler

Sarı-lacivertlilere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires önerildi. Çin ekibi, 3 sezon önce 28 milyon euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Yönetim ise 32 yaşındaki orta saha için teknik patron Ersun Yanal'la görüştükten sonra karar vereceklerini bildirdi.

İSMAİL KÖYBAŞI AVRUPA DİYOR

Kontratı biten İsmail ile hiçbir görüşme yapılmadı. Kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki sol bek kariyeriyle ilgili planlarını hazırladı. Avrupa'da devam etmek istediği ama sonuç alamazsa Türkiye'den gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi..

(Fotomac)