Dünyaca ünlü golcü haber gönderdi! Fatih Terim'le çalışmak için bedavaya oynarım

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Devre arasında kaliteli bir golcü arayışına giren Galatasaray, Lazio’da oynayan tecrübeli futbolcu Felipe Caicedo ile ilgilenmiş, sarı kırmızılı yönetim Claudio Lotito engeline takılmıştı.

CAİCEDO 'BIRAKIN GALATASARAY'A GİDEYİM' DEDİ

Aradan geçen 5 aylık süre içerisinde Ekvadorlu yıldız Caicedo Galatasaray’da oynama sevdasında vazgeçmedi. Menajeri Alessio Pili aracılığıyla Lazio Başkanı Lotito’ya sert mesajlar gönderen 30 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istediğini söylerken, Caicedo’nun Fatih Terim’le çalışmak için İtalyan yöneticilere savaş açtığı ortaya çıktı.

'YILLIK MAAŞ DA SORUN ÇIKARMAM'

Ocak ayında transferi gerçekleşmeyen ve şu anda 5 milyon euro’luk bonservis bedeli belirlenen Caicedo Galatasaray’a imza atmak için Lotito ile masaya oturup bonservis ücretini 2,5-3 milyon euro’ya kadar çekebileceğini iletti. Süper Lig’in en büyük kulübünde oynamak için can atan ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde boy göstereceğini bilen milli oyuncu Türkiye temsilcisi Gökçe Akça’ya tam yetki verirken, Caicedo transferin gerçekleşmesi için Fatih Terim’in adım atması beklediğini ifade etti. Yıllık maaş da herhangi bir sorun çıkarmayacağını gerekirse bedavaya bile oynamayı göze alan Caicedo, menajeri Gökçe Akça’nın Terim’le yaşanan durumu paylaşmasını isterken, Lazio’yla 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli forvetin resmen gemileri yaktığı belirtildi.

Sezon başında Lazio formasıyla Ocak ayına kadar çıktığı 13 maçta sadece 1 gol atan Caicedo, Galatasaray’la adının anılmasından sonra formunun zirvesine çıkmış ve 15 maçta 7 gol 1 asist yapma başarısını göstermişti.