Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

Dünya Atletizm Birliği, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.
Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenleneceği belirtildi.
Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray hem Marcao-Luyindama ikilisinden birini satarak para kazanacak hem de Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'i kadrosuna katacak.
Etkisiz oyun ve ağır tempoya çare arayan Fenerbahçe'de orta saha güçlenecek. Sosa'nın kulübeye gelmesi beklenirken, bu bölgede Gustavo, Ozan, Mert Hakan üçlüsü kullanılacak.
Fenerbahçe'de her şey Nabil Dirar'a bağlı... Faslı yıldız, ayrılmayı kabul ederse sarı-lacivertliler, takviye yapacak.
Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.
İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.