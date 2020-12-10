Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe istedi alamadı G.Saray bitiriyor F.Bahçe istedi alamadı G.Saray bitiriyor Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.

G.Saray'da devre arası planı G.Saray'da devre arası planı Galatasaray hem Marcao-Luyindama ikilisinden birini satarak para kazanacak hem de Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'i kadrosuna katacak.

Erol Bulut, Jose Sosa kararını verdi Erol Bulut, Jose Sosa kararını verdi Etkisiz oyun ve ağır tempoya çare arayan Fenerbahçe'de orta saha güçlenecek. Sosa'nın kulübeye gelmesi beklenirken, bu bölgede Gustavo, Ozan, Mert Hakan üçlüsü kullanılacak.

Transferde büyük engel! F.Bahçe'nin yol haritası... Transferde büyük engel! F.Bahçe'nin yol haritası... Fenerbahçe'de her şey Nabil Dirar'a bağlı... Faslı yıldız, ayrılmayı kabul ederse sarı-lacivertliler, takviye yapacak.

Samsunspor'un acı kaybı: Korona nedeniyle vefat etti Samsunspor'un acı kaybı: Korona nedeniyle vefat etti Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.