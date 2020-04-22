Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya 2021 yılına kadar erteleyin tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün yaptığı araştırmalar doğrultusunda Avrupa'da futbolun patronu konumunda olan UEFA ile bir görüşme yaptığı ve 2021 yılına kadar tüm uluslararası maçların askıya alınmasını teklif ettiği ortaya çıktı.
Medyaya yansıyan haberlere göre Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ile UEFA arasında gerçekleştirilen telekonferans toplantısında yapılan araştırmaların ve sunumların gösterildiği kaydedildi. İki kurum arasındaki toplantılarda Dünya Sağlık Örgütü'nün UEFA'ya özellikle bir çok insanın kitleler halinde yer değiştirmesini sağlayacak olan uluslararası maçların 2021 yılına kadar ertelenmesini istediği söylendi.
Toplantıda içinde bulunulan kritik dönemde rekabetin bir yana bırakılması gerektiği ve önlemlerin en kati şekilde alınarak çözüme ulaşılabileceği kaydedildi.
Yine haberlere göre UEFA'ya yapılan bu bilgilendirmenin bir sadece tavsiye niteliği taşıdığı ve Avrupalı yöneticilerin bu tavsiyeyi öncelikli gündem maddesi olarak görmedikleri de ifade edildi.
Yapılan araştırmalara göre eğer Avrupa'da maçların oynanmaması halinde tüm paydaşların toplam 4.1 milyar euro gelir kaybı yaşayacağı tahminleri yapılıyor.
Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantı gerçekleştirdiği ve toplantı neticesinde 2021 yılına kadar turnuvaların durdurulması tavsiyesi yapıldığı öğrendildi.
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