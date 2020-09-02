Dünya Ralli Şampiyonası 5 aylık aradan sonra yeniden başlıyor

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin dördüncü yarışı 4-6 Eylül tarihlerinde Estonya'da gerçekleştirilecek.
Dünyanın en iyi ralli pilotları, WRC'nin 4. yarışı Estonya'da 17 etaplık 232 bin 64 kilometrede yarışacak.
Aralarında 9.6 kilometrelik düzlükleri ve dar virajları ile dikkat çeken Otepaa etabındaki yarışta gözler Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, dikkat çekiyor. Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunanan Ogier, zaferlerine bir yenisini daha eklemek ve Türkiye Rallisi'ne şampiyona lideri olarak gelmek istiyor.
Son iki yıldır Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en heyecan verici durak noktası olarak kabul edilen Muğla Marmaris, bir kez daha dünyanın en hızlı ve en cesur ralli pilotlarını ağırlayacak.
18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi, seyircisiz olarak koşulacak.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğluyla ilgili çıkan transfer dedikodularına değindi.
Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşince, Zahavi de Sarı-Lacivertliler'e imza atacak...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.