Dünya futbolunu Türkiye kurtaracak

Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.

AKŞAM

İtalya liginin oynanacağı aday kentler arasında Antalya’nın da gösterildiği yönündeki söylentiler kentteki turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere Bulgaristan, Rusya, Romanya ve daha fazla ülkede maçların nasıl oynanacağı yönünde bazı görüşmeler yapıldığını belirtti. “Ülke olarak, Antalya olarak bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya’da oynanabilmesi için hazırız. O ülkelerin futbol liglerinin Antalya’da oynanmasına talibiz” diyen Yaşacan, şunları kaydetti:

200’DEN FAZLA SAHAMIZ VAR

“Antalya’da 200’den fazla FIFA standardında futbol sahamız var. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt dışından gelenlere öğrenci yurtlarına uyguladığı karantina formülünü gelecek takımlara uygular ve otellerimizde konaklamasını sağlayabiliriz. Aynısını futbol liglerindeki takımlara yapabiliriz. Yurtdışından gelenlere karantina uygulamasındaki örnek gibi, bu uygulamayı otellerimizde özel sektörle birleştirip en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz.”

TAKIMLARA KARANTİNA FORMÜLÜ

Antalya’da saha ve otel kalitesinin üst düzey olduğuna dikkati çeken Recep Şamil Yaşacan şöyle konuştu: “Nasıl yapacağımıza örnek verirsek, gelen takımları, futbolcuların otellerde özel havlusuna kadar, günlük hizmetlerini, yemeğini odasında servis yaparız. Futbolcular tek kişilik odada konaklar, otel personelinin otelde konaklaması sağlanır. Güvenliğini, sağlık altyapısını sağladıktan sonra her gün bir futbol sahamızda en az 3 futbol maçı oynanabilir. Rahatlıkla biz bu işin altından kalkabilir ve başarılı bir biçimde gerçekleştirebiliriz.”

232 BİN 361 TANE ODA VAR

Turizm kenti Antalya’da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor. Alanya, Serik, Kemer ilçeleri başta olmak üzere 200’den fazla futbol sahasının yer aldığı kentte, Süper Lig maçlarının oynanabildiği 3 stat yer alıyor. Antalya’da dört mevsimin her günü onbinlerce turisti ağırlayan Serik ilçesinde sadece Belek, Kadriye, Boğazkent’teki ultra lüks otellerde 73 bin 605 yatak ve 108 tesis yer alıyor.