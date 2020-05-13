Dünya Atletizm Birliği, yeni uluslararası takvimi açıkladı

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) yeni takvimi duyurduğu belirtildi. Dünya Atletizm Birliği, küresel salgın nedeniyle üç aydır duran faaliyetlerin yazın sonuna doğru yeniden başlamasını öngörüyor. Buna göre, yeni açıklanan takvimde Elmas Lig’in iki etabı iptal edildi ve sezonluk puan sistemi bu yıl için rafa kaldırıldı. Bu yıl 11 etaptan oluşan Elmas Lig, 14 Ağustos’ta Monako’da başlayacak ve her yarış bireysel olarak gerçekleştirilecek.
Açıklamada, yeni takvimin korona virüsün genel seyrine göre yapıldığını, acil bir durumda yeniden revize edilebileceği notu da düşüldü. Dünya Atletizm Birliği, bu yıl ulusal şampiyonalar takviminin de 8-9 Ağustos hafta sonundan itibaren yapılmasını önerdi.
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