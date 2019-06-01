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01 Haziran 2019 Cumartesi 18:43 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:43

Dünya 1 numarası Naomi Osaka'dan Fransa Açık'a erken veda

Dünya 1 numarası Naomi Osaka'dan Fransa Açık'a erken veda

Fransa Açık tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Osaka, üçüncü turda Çek Siniakova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka, üçüncü turda elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan dünya 1 numarası Japon Osaka, klasmanda 42. sırada yer alan Çek Katerina Siniakova ile üçüncü turda karşı karşıya geldi.

Suzanne-Lenglen kortunda oynanan ve 77 dakika süren mücadelede 38 basit hata yapan Oskaka'yı Siniakova, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. 

Osaka, 2016 ve 2018'de de turnuvaya 3. turda veda etmişti. Siniakova, dördüncü turda 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşılaşacak.

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