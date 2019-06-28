Dün Ryan Babel'i İstanbul'a getiren Galatasaray, bugün de Adem Büyük'e imza attırıyor

AKŞAM ÖZEL HABER

Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray, dördüncü transferini de bitirdi.

İlk olarak Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı’yı kadrosuna katan Galatasaray, ardından Yusuf Erdoğan’la anlaşma sağlamıştı. Son olarak dün Ryan Babel’i imza için İstanbul’a getiren Sarı-Kırmızılılar, bugün de Adem Büyük’le sözleşme imzalayacak.

KONTRAT 2 YILLIK

Galatasaray, Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi sona eren Adem Büyük’e bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki başarılı futbolcuyu bugün İstanbul’a getirip 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Her iki kanatta da görev alabilen Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

EŞİNİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük’ün geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı’ndaki görüntülerini sosyal medyada paylaşması gündem olmuş, transferin habercisi olarak yorumlanmıştı.