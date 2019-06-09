Dün izlemeye gelmişlerdi! Juventus'un Merih raporu ortaya çıktı

Özellikle Sassuolo'da sergilediği performansla Juventus'un radarında olan genç defans oyuncusu Merih Demiral için, İtalyan kulübünün temsilci yollaması dikkat çekti.



21 yaşındaki başarılı stoperi Juventus adına izlemeye gelen Fabio Paratici'nin yazdığı rapor ise İtalyan basınında ortaya çıktı.



Fransa karşısında attığımız ilk golde Kaan Ayhan'a asist yapan isim olan Merih Demiral'in, yalnızca defansif yönü değil aynı zamanda hücuma yaptığı katkı da ön plana çıkarıldı.



Juventus'un milli futbolcu için girişimlerine daha önceden başlamış olmasına dikkat çekildi.



İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün milli futbolcu için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli ayırdığını yazmıştı.



Fenerbahçe altyapısından yetişen Demiral, Avrupa kariyerinde Portekiz Ligi ve İtalya Serie A'da forma giydi.

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