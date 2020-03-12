Dün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'da korkulan olmadı! Beşiktaş derbisinde sahada

Galatasaray'ın dünkü idmanında Henry Onyekuru yürekleri ağza getirdi. Sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hisseden Onyekuru, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Nijeryalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onyekuru, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla sahada olacak.
Öte yandan ikinci Galatasaray döneminde ligde oynadığı 6 lig maçında 8 net gol pozisyonuna girip bunların 7'sini değerlendiremeyen Onyekuru'ya özel idmanlar hazırlandı.
7 FIRSAT KAÇIRDI
Analiz ekibi, Onyekuru'nun Kasımpaşa (2), Malatya (2), Fenerbahçe (2), Gençlerbirliği ve Sivasspor (1) maçlarında kaçırdığı pozisyonlara benzer şut imkânlarını idman sahasında oluşturdu. Yıldız oyuncu, Falcao ve Andone ile birlikte bu pozisyonlarda bitiricilik idmanları yapıyor.
(Sabah)
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