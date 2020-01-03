'Duayla geldim selayla giderim'

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS’a konuştu. Ünal Karaman krizinden, transfere kadar birçok konuda açıklamalar yapan Ağaoğlu, “Maçlar korku filmi gibi oluyordu. Boğazına takılırım lafı var. Hoca ben devam edersem herkes ayağını yere basacak demiş. Sosa ile konuşmuş. Görevi bırakacağım demiş. Hoca zaten istifa kararını vermiş. Hoca büyüklerinin etkisinde kalıp beyanatlar verdi. Olayın devamında 100 bin tweet atılmış. Bunların 80-90 bini İstanbul’dan” dedi.

12 MiLYON TL LiMiTiMiZ VAR

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir’dir. Yüzde yüz güvendiğim bir isim. 1-2 de yardımcı hoca. Birisi Muzaffer hoca olacak. 1-2 transfer daha olabilirdi. Türkiye’nin en iyi hücum hattı bizde... Devre arası için 12 milyon TL harcama limitimiz var. Bunu aşarsak 3 katı gelir sağlama zorunluluğumuz var. Biz talimatlara harfiyen uyduk. Ligde daha iyi olabilirdik. Kaybedilen puanlar var. Trabzonspor kalibresinde bir takım bu kadar puan kaybetmemeliydi.

DOĞRU BiLDiĞiMDEN SAPMAM

Kupalarımıza artık haciz gelmiyor. Bunlar unutuldu. Eren’in annesinin ve ağabeyinin mesajı bana inanılmaz moral verdi. Bana ve eşime tehdit mesajları geldi. Tehdit edenlere söylüyorum. Doğru bildiğimden sapmam. Anamın duasıyla geldim, imanın selasıyla giderim. 4-5 aydır Trabzonspor üzerine senaryolar vardı. Bu olayı siyasi bir yöne çekmeye çalışıyorlar. Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net. Bu yüzden hocasız kaldık.”

KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK

AĞAOĞLU, Ünal Karaman krizinin yaşandığı gece çıkan ‘başka teknik adamlarla görüştüler’ söylentilerine sert çıktı. Ağaoğlu, “O meşhur gece, Şota ile anlaşılmış dediler, Mustafa Denizli dediler, Erol Bulut için Alanyaspor’la görüştü dediler. Görüştük hatta Başkan yemek ısmarladı... Biz Ünal hoca görevdeyken hiçbir teknik direktör ile görüşmedik” dedi.

SOSA’YA 2 NOVAK’A 3

AHMET Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile sol bek Filip Novak’la yeni sözleşme imzalayacaklarının da müjdesini taraftara verdi. Ağaoğlu, “Sosa ile 2 yıllık, Novak ile ise 3 yıllık yeni mukavele yapacağız. Zamanı gelince gerekli açıklamayı yaparız” diye konuştu.

ARTIK HACİZ GELMİYOR

AHMET Ağaoğlu, “Her yere oyuncu alabiliriz ama forvet olmayacak. 1-2 transfer yapabiliriz. Sürpriz isimler olabilir ama yıldız falan diye kimse havaya girmesin. Trabzonspor, sahada güçlüdür. Kasada da güçlüdür, para taşmıyor ama kupalarımıza haciz gelmiyor” dedi.

MEMNUN OLMAZLAR

AĞAOĞLU, “Trabzon’da şöyle bir gerçek var. Şampiyon dahi olsa Trabzon, hoşnut olmayacak bir kesim var. Bir yanda da başkanın 24 saat yanında olduğu hocaya karşı sürekli bir hocamızı yedirmeyiz diyen kesim var. Siz kim oluyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil” dedi.

STURRİDGE’E TEKLİF VAR

SEZON başında kadroya katılan Daniel Sturridge için de teklifl er geldiğini doğrulayan Ağaoğlu, “Daniel Sturridge için sözlü teklif var ama devam etmek istiyoruz. Menajerinden teklif geldi. Kulüp ismi vermedi. Önemli bir oyuncu. Yeteri kadar verim alamadık. Uğurcan için de teklifler geldi ve hala geliyor” diye konuştu.