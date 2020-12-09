Drogba'dan Webo ve Demba Ba'ya teşekkür

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler devam ediyor.
Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, Twitter hesabından Webo ve Demba Ba'nın hakem Coltescu'ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Demba Ba'ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Drogba, bir sonraki gönderisinde ise UEFA ve FIFA'nın resmi hesaplarını etiketleyerek, "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığa karşı sessiz kalmayan Pierre Webo ve Demba Ba'ya teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.