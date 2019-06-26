Drogba'dan olay gönderme

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski yıldız futbolcu Didier Drogba, sarı kırmızılı takımdan yakın arkadaşı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı. Drogba sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Felipe Melo'nun doğum gününü kutlarken Emre Belözoğlu üzerinden Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Gülme krizi emojileri kullanan Didier Drogba, doğum günü mesajında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Emre Belözoğlu ile Felipe Melo arasında yaşanan bir enstantanenin karikatürünü paylaştı.