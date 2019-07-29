Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha: Gary Cahill

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine tekrardan bonservisi elinde bulunan Gary Cahill girdi.
Daha önce Michael Seri transferine öncülük eden eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın bu transferde de devrede olacağı gelen bilgiler arasında.
Chelsea ve Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'nın bu transferde sarı-kırmızılı kulübe yardımcı olduğu da iddia edildi.
DROGBA İKNA EDERSE İŞ İMZAYA KALIYOR
Efsanevi yıldız eğer 33 yaşındaki stoperi, Galatasaray'a transfer olma konusunda ikna edebilirse imzaların atılabileceği öne sürüldü.
EN GÜÇLÜ RAKİP LEICESTER CITY
Öte yandan Gary Cahill için en güçlü adayın Leicester City olduğu da aktarıldı. Harry Maguire'yi Manchester United'a satmaya hazırlanan Leicester City, bu boşluğu Gary Cahill ile doldurmayı planlıyor.
(Takvim)
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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