Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha: Gary Cahill

Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine tekrardan bonservisi elinde bulunan Gary Cahill girdi.

Daha önce Michael Seri transferine öncülük eden eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın bu transferde de devrede olacağı gelen bilgiler arasında.

Chelsea ve Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'nın bu transferde sarı-kırmızılı kulübe yardımcı olduğu da iddia edildi.

DROGBA İKNA EDERSE İŞ İMZAYA KALIYOR

Efsanevi yıldız eğer 33 yaşındaki stoperi, Galatasaray'a transfer olma konusunda ikna edebilirse imzaların atılabileceği öne sürüldü.

EN GÜÇLÜ RAKİP LEICESTER CITY

Öte yandan Gary Cahill için en güçlü adayın Leicester City olduğu da aktarıldı. Harry Maguire'yi Manchester United'a satmaya hazırlanan Leicester City, bu boşluğu Gary Cahill ile doldurmayı planlıyor.

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