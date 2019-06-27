Douglas'a 2 yıllık imza

AKŞAM

İSPANYOL basınına göre geçen sezon Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Douglas, Barcelona’yla yaptığı görüşmelerde alacakları konusunda el sıkışıp, bonservisini aldı. İspanyol basını tecrübeli sağ bekin yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini iddia etti. Daha önce Galatasaray’la da görüşen ve anlaşamayan Brezilyalı oyuncunun, Siyah-Beyazlı takımla 2 yıllık mukavele yapacağı belirtildi.

TEMİNAT İSTEDİ

Beşiktaş’la yapılan görüşmelerde Douglas’ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle alacağı ücret için teminat istediğini, bu konuda anlaşmaya varıldıktan sonra imza atmaya ikna olduğu belirtildi. Douglas’ın, Sivasspor formasıyla geçen sezon 32 maça çıktığı ve 3 gol attığı da hatırlatıldı.