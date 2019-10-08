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  3. Dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ün en erken mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor

Dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ün en erken mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor

Dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ün en erken mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor

Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz’ün sahalara döneceği tarih belli oldu.

BEŞİKTAŞ, Alanyaspor’u 2-0 yenerek 4 maç aradan sonra kazandı, ancak genç yıldızı Dorukhan Toköz’ün sakatlığı nedeniyle, bu galibiyetin keyfini yaşayamadı. Siyah-Beyazlı oyuncu ikinci devrede rakibi ile girdiği bir pozisyonda sağ dizinin üzerine dengesiz bir şekilde düşünce maça devam edememiş ve hemen hastaneye götürülmüştü.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

MR’da sağ diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edilen Dorukhan dün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası kulüpten, “Dorukhan, Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyoruz” açıklaması yapıldı.

ALANYA MAÇINDA DÖNEBİLİR

Ameliyat sonrası tedavisine devam edilecek olan Dorukhan’ın herhangi bir aksilik yaşamaması halinde muhtemelen şubat ayında çalışmalara başlayabileceği ve en erken mart ayında takımdaki yerini alabileceği ifade ediliyor. İlk devreyi kapatacak olan 23 yaşındaki futbolcu 2. yarıdaki Alanyaspor ya da Ankaragücü karşılaşmalarında takımdaki yerini alabilecek.

(Star)

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