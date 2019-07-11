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  3. Dorukhan Toköz'e 65 milyon TL

Dorukhan Toköz'e 65 milyon TL

Dorukhan Toköz'e 65 milyon TL

Udinese takımı Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Dorukhan için yaptığı 8.5 milyon euroluk teklifi 10’a (65 milyon TL) yükseltti. Görüşmeler olumlu gidiyor.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Dorukhan Toköz’le yol ayrımında. İtalyan basını uzun süredir Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan için Beşiktaş’la Udinese arasında yapılan görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanmak üzere olduğunu bildirdi. İddiaya göre İtalyan ekibi daha önce Beşiktaş’a Dorukhan için yaptığı 8.5 milyon euroluk teklifi , 10 milyon euroya yükseltti. Beşiktaş yönetimi de bu rakama sıcak bakıyor ve her an imzalar atılabilir.

MİLLİ TAKIM’A YÜKSELDİ

Beşiktaş’ın genç yıldızına İspanya ve İngiltere kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtilen haberde, West Ham United’la Beşiktaş arasında görüşmeler yapıldığı vurgulandı. Udinese ile Beşiktaş arasında bir anlaşmanın çok yakın olduğu da belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Dorukhan bu performansıyla Milli Takım’da da kendine yer buldu.

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