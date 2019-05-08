Dorukhan süper tercih

AKŞAM

DORUKHAN Toköz, Galatasaray karşısındaki futboluyla geçer not alamamıştı. Bu önemli derbiyi TT Stadı’nda izleyen Newcastle United’in iki istatistikçisinin Dorukhan’ı beğenmedikleri ancak takibe devam edecekleri bildirildi. Bütün bunlar yaşanırken İngiliz basınından haberler geldi. Kulübün sözleşme uzatma teklifi ni reddeden Diame’nin yerinin Dorukhan Toköz’le doldurulabileceğinin altı çizildi.

DİAME’Yİ UNUTTURUR

Newcastle Yönetimi’nin yaz aylarında Beşiktaş’a yüksek bir bonservis ödemesi gerektiğinin altı çizildi. Yapılan yorumlarda, “Diame’nin yerini doldurur. Onunla iyi ve uzun vadeli bir anlaşma yapılabilir. Dorukhan, Newcastle United için süper bir tercih olur. Milli takımda da forma giyiyor” denildi.