Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6786
  • 6,2956
  • 274.071
  • 102969
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, geçen sezon itibarıyla 10,6 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi.

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı.

Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon avro) ulaştı.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinin ilk günüydü... Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü
4,5 milyon TL'ye 19 şehir gezecek
Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı: 'Asıl ben şiddete uğradım'
Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler!
<p>PKK/YPG terör örgütü ile ABD tarafından kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (

ABD Askerlerinden PKK/YPG Teröristlerine Eğitim

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Restoranların ilginç servisleri

Şehit Özel Hareket Müdürü Kansuva'nın operasyon görüntüleri ortaya çıktı