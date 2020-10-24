Dönüm maçı: Galatasaray, BB Erzurum deplasmanında

AKŞAM

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Galatasaray, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son vermek istiyor.

İlk iki maçını kazanarak Süper Lig’e fırtına gibi başlayan G.Saray, son 3 maçta 8 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu gidişata Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Cim-Bom bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Etebo forma giyemeyecek. Luyindama ve Belhanda sarı kart sınırında. Bu oyuncular kart görürse Ankaragücü maçında oynamayacaklar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tüm planını galibiyet üzerine yaptı. Kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı takımdan maça tamamen konsantre olmasını istedi.

FEGHOULI YOK!



‘Sırtımda ağrı var’ diyerek önceki gün ve dün yapılan idmanlara katılmayan Feghouli, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından Erzurumspor maçının kadrosuna alınmadı. Martin Linnes de kafilede yer almadı.

BB ERZURUM - GALATASSARAY

SAAT: 19.00

STAT: Kazım Karabekir

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Arda Kardeşler



MUHTEMEL 11’LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed