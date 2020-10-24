  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Dönüm maçı: Galatasaray, BB Erzurum deplasmanında

Dönüm maçı: Galatasaray, BB Erzurum deplasmanında

Paylaş

AKŞAM

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Galatasaray, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son vermek istiyor.

İlk iki maçını kazanarak Süper Lig’e fırtına gibi başlayan G.Saray, son 3 maçta 8 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu gidişata Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Cim-Bom bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Etebo forma giyemeyecek. Luyindama ve Belhanda sarı kart sınırında. Bu oyuncular kart görürse Ankaragücü maçında oynamayacaklar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tüm planını galibiyet üzerine yaptı. Kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı takımdan maça tamamen konsantre olmasını istedi.

FEGHOULI YOK! 

‘Sırtımda ağrı var’ diyerek önceki gün ve dün yapılan idmanlara katılmayan Feghouli, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından Erzurumspor maçının kadrosuna alınmadı. Martin Linnes de kafilede yer almadı.

BB ERZURUM - GALATASSARAY

SAAT: 19.00

STAT: Kazım Karabekir

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Arda Kardeşler

MUHTEMEL 11’LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Falcao

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sahalara dönüş tarihini kendisi açıkladı
Sahalara dönüş tarihini kendisi açıkladı

Sahalara dönüş tarihini kendisi açıkladı

Dönüm maçı: Galatasaray, Erzurum deplasmanında
Dönüm maçı: Galatasaray, Erzurum deplasmanında

Dönüm maçı: Galatasaray, Erzurum deplasmanında

Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş
Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş

Adem Ljajic, Trabzonspor'un kapısından dönmüş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Gökhan ve Lemos hazır kıta
Gökhan ve Lemos hazır kıta

Gökhan ve Lemos hazır kıta

Yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Parayı sokağa attık!
Parayı sokağa attık!

Parayı sokağa attık!

Kulüpler bazında bizim üçte birimiz kadar yatırım yapan ülkelerin gerisinde kaldık... Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya geriledik. Süper Lig'in piyasa değeri 723 milyon euro. Listede bizi geride bırakan Ukrayna'nın değeri 339 milyon 98 bin euro. İskoçya'da ise bu rakam 241 milyon 25 bin euro.

'Yusuf, Fransızların onurunu kurtardı!'
'Yusuf, Fransızların onurunu kurtardı!'

'Yusuf, Fransızların onurunu kurtardı!'

Yusuf Yazıcı Lille formasıyla hat-trick yaptı. Ülke basını, milli futbolcumuzu yere göre sığdıramadı.

'Cavani inanılmaz bir futbolcu'
'Cavani inanılmaz bir futbolcu'

'Cavani inanılmaz bir futbolcu'

Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs, Kırmızı-şeytanlara transfer olan Edinson Cavani'yi öve öve bitiremedi.

Mesut, aile kararıyla F.Bahçe'ye geliyor
Mesut, aile kararıyla F.Bahçe'ye geliyor

Mesut, aile kararıyla F.Bahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oluyor... Aile formülüyle sarı-lacivertlilere gelme ihtimali her geçen artan yıldız futbolcunun önünde 4 seçenek var.

'G.Saray'a karşı kutsal bir savaş açıldı'
'G.Saray'a karşı kutsal bir savaş açıldı'

'G.Saray'a karşı kutsal bir savaş açıldı'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Türkiye'de oynanan futbola alışacağını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.