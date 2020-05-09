Donk: 'Fatih Terim için endişelendim'

G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Donk, “Fatih Hoca'nın yaşadığı rahatsızlığı duyunca çok üzüldüm ve endişelendim. Ama hastalığı yendiğini öğrendiğimde mutlu oldum” dedi.

AKŞAM

G.SARAY’IN yıldız futbolcusu Ryan Donk, “Fatih Hoca’nın yaşadığı rahatsızlığın haberini aldığımda çok üzüldüm. Özellikle de riskli yaş grubunda olduğunun bilinmesinden ötürü endişelendim ancak onun bu zorluğu da aşarak bir an önce eski sağlığına kavuşacak olmasından dolayı da mutluyum. Ne yazık ki, biricik büyükannem Maria gibi dünya üzerindeki birçok insan bu korkunç hastalığın üstesinden gelemedi” dedi.

F.BAHÇE’Yİ UNUTMAM

Hollandalı futbolcu, “Ligin devamında 8 finalimiz var. Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harika, takımımız adına böylesi olumsuz bir seriyi sona erdirmek güzeldi. Attığım golü ve galibiyeti unutmayacağım. Futbolu Galatasaray’da bırakmak isterim. Kulübüm bana yeni bir kontrat teklifi yaparsa, tabii ki temsilcim bunun üzerine çalışacaktır; ama şu an için bu sezon sonu konuşulabilecek bir konu gibi duruyor” yorumunu yaptı.

